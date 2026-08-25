SPI-Papier PSP Swiss Property-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PSP Swiss Property-Investment von vor 3 Jahren verdient

Am 25.08.2023 wurde die PSP Swiss Property-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 106.10 CHF. Bei einem PSP Swiss Property-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 94.251 PSP Swiss Property-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’713.48 CHF, da sich der Wert eines PSP Swiss Property-Anteils am 24.08.2026 auf 145.50 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +37.13 Prozent.

Der Marktwert von PSP Swiss Property betrug jüngst 6.68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch