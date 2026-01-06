SPI-Papier PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PSP Swiss Property-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Die PSP Swiss Property-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der PSP Swiss Property-Aktie betrug an diesem Tag 128.80 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die PSP Swiss Property-Aktie investiert, befänden sich nun 77.640 PSP Swiss Property-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.01.2026 auf 142.70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’079.19 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 10.79 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von PSP Swiss Property bezifferte sich zuletzt auf 6.59 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch