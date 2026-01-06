SPI-Papier PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PSP Swiss Property-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’222 -0.2%  SPI 18’213 -0.2%  Dow 48’977 1.2%  DAX 24’873 0.0%  Euro 0.9291 0.1%  EStoxx50 5’913 -0.2%  Gold 4’464 0.4%  Bitcoin 73’881 -0.7%  Dollar 0.7920 0.0%  Öl 61.7 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Top News
Analyse: Bernstein Research bewertet Airbus SE-Aktie mit Outperform in neuer Analyse
NVIDIA-Aktie etwas fester: Chipriese plant eigenen Robotaxi-Dienst
DAX 40-Wert Scout24-Aktie: So viel hätte eine Investition in Scout24 von vor 3 Jahren abgeworfen
EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren gekostet
MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel hätte eine Investition in KION GROUP von vor 3 Jahren abgeworfen
Suche...
eToro entdecken

PSP Swiss Property Aktie 1829415 / CH0018294154

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

PSP Swiss Property-Performance im Blick 06.01.2026 10:02:17

SPI-Papier PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PSP Swiss Property-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren PSP Swiss Property-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

PSP Swiss Property
142.04 CHF 0.24%
Kaufen Verkaufen

Die PSP Swiss Property-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der PSP Swiss Property-Aktie betrug an diesem Tag 128.80 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die PSP Swiss Property-Aktie investiert, befänden sich nun 77.640 PSP Swiss Property-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.01.2026 auf 142.70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’079.19 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 10.79 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von PSP Swiss Property bezifferte sich zuletzt auf 6.59 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu PSP Swiss Property AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
10:02