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24.11.2026 10:02:13
SPI-Papier PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PSP Swiss Property-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PSP Swiss Property-Aktie gebracht.
Das PSP Swiss Property-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 115.30 CHF. Bei einem PSP Swiss Property-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.867 PSP Swiss Property-Aktien. Die gehaltenen PSP Swiss Property-Anteile wären am 23.11.2026 127.75 CHF wert, da der Schlussstand 147.30 CHF betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 27.75 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von PSP Swiss Property belief sich zuletzt auf 6.81 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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