PSP Swiss Property Aktie 1829415 / CH0018294154
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20.10.2026 10:02:12
SPI-Papier PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PSP Swiss Property von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in PSP Swiss Property-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 3 Jahren wurde das PSP Swiss Property-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 107.30 CHF wert. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die PSP Swiss Property-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9.320 PSP Swiss Property-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’350.42 CHF, da sich der Wert eines PSP Swiss Property-Papiers am 19.10.2026 auf 144.90 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 35.04 Prozent vermehrt.
PSP Swiss Property war somit zuletzt am Markt 6.64 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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