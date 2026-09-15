SPI-Papier PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PSP Swiss Property-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit PSP Swiss Property-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren PSP Swiss Property-Anteile an diesem Tag 135.10 CHF wert. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 74.019 PSP Swiss Property-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 146.40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’836.42 CHF wert. Mit einer Performance von +8.36 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für PSP Swiss Property eine Börsenbewertung in Höhe von 6.73 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch