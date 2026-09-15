PSP Swiss Property Aktie 1829415 / CH0018294154
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnendes PSP Swiss Property-Investment?
|
15.09.2026 10:02:07
SPI-Papier PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PSP Swiss Property-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in PSP Swiss Property-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit PSP Swiss Property-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren PSP Swiss Property-Anteile an diesem Tag 135.10 CHF wert. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 74.019 PSP Swiss Property-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 146.40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’836.42 CHF wert. Mit einer Performance von +8.36 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für PSP Swiss Property eine Börsenbewertung in Höhe von 6.73 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu PSP Swiss Property AG
Analysen zu PSP Swiss Property AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: SMI gibt kräftig nach -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.