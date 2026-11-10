SPI-Papier PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PSP Swiss Property von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der PSP Swiss Property-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 140.60 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in das PSP Swiss Property-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7.112 PSP Swiss Property-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 156.30 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’111.66 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 11.17 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von PSP Swiss Property belief sich jüngst auf 7.14 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch