SPI-Papier PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PSP Swiss Property von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde die PSP Swiss Property-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das PSP Swiss Property-Papier bei 136.20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0.734 PSP Swiss Property-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.10.2026 105.36 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 143.50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5.36 Prozent erhöht.

Der Marktwert von PSP Swiss Property betrug jüngst 6.55 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch