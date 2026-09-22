SPI-Papier PSP Swiss Property-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PSP Swiss Property von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der PSP Swiss Property-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 108.50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.922 PSP Swiss Property-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 135.76 CHF, da sich der Wert eines PSP Swiss Property-Papiers am 21.09.2026 auf 147.30 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 35.76 Prozent.

Insgesamt war PSP Swiss Property zuletzt 6.79 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch