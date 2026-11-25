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25.11.2026 10:02:18
SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Private Equity von vor 5 Jahren angefallen
Vor Jahren in Private Equity eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Die Private Equity-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Private Equity-Papier an diesem Tag bei 89.50 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Private Equity-Aktie investiert hat, hat nun 1.117 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Private Equity-Aktien wären am 24.11.2026 65.47 CHF wert, da der Schlussstand 58.60 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 34.53 Prozent vermindert.
Private Equity erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 143.06 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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