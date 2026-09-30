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Private Equity Aktie 608992 / CH0006089921

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Private Equity-Investment im Blick 30.09.2026 10:02:14

SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Private Equity von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Private Equity-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Private Equity
59.40 CHF 0.76%
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Private Equity-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 90.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Private Equity-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11.111 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (60.60 CHF), wäre das Investment nun 673.33 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 32.67 Prozent vermindert.

Der Private Equity-Wert an der Börse wurde auf 143.97 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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