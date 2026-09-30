Private Equity Aktie 608992 / CH0006089921
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Private Equity-Investment im Blick
|
30.09.2026 10:02:14
SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Private Equity von vor 5 Jahren angefallen
Bei einem frühen Private Equity-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Private Equity-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 90.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Private Equity-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 11.111 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (60.60 CHF), wäre das Investment nun 673.33 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 32.67 Prozent vermindert.
Der Private Equity-Wert an der Börse wurde auf 143.97 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!