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18.11.2026 10:02:06
SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Private Equity von vor 3 Jahren angefallen
Vor Jahren in Private Equity eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Private Equity-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 68.40 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 146.199 Private Equity-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Private Equity-Papiere wären am 17.11.2026 8’742.69 CHF wert, da der Schlussstand 59.80 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 12.57 Prozent vermindert.
Insgesamt war Private Equity zuletzt 143.51 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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