SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte eine Private Equity-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das Private Equity-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 67.75 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Private Equity-Aktie investierten, hätten nun 1.476 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (58.80 CHF), wäre die Investition nun 86.79 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 13.21 Prozent verkleinert.

Alle Private Equity-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 143.12 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch