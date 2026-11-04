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04.11.2026 10:02:12
SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte eine Private Equity-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Private Equity-Investment gewesen.
Vor 10 Jahren wurde das Private Equity-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 67.75 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Private Equity-Aktie investierten, hätten nun 1.476 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (58.80 CHF), wäre die Investition nun 86.79 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 13.21 Prozent verkleinert.
Alle Private Equity-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 143.12 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Private Equity Holding AG
Analysen zu Private Equity Holding AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Private Equity am 04.11.2026
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