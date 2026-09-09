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Private Equity-Performance 09.09.2026 10:02:26

SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Private Equity-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Private Equity-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Private Equity
60.57 CHF -0.08%
Kaufen Verkaufen

Am 09.09.2016 wurden Private Equity-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Private Equity-Papier bei 66.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Private Equity-Aktie investiert hätte, hätte er nun 15.152 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 62.40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 945.45 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 5.45 Prozent.

Zuletzt verbuchte Private Equity einen Börsenwert von 148.39 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’633.08 16.74 SX7BOU
Short 14’794.88 13.99 S4BDQU
Short 15’357.60 8.95 SYBB4U
SMI-Kurs: 13’861.65 09.09.2026 13:12:35
Long 13’355.19 19.80 SWBZHU
Long 13’049.80 13.85 SU3B7U
Long 12’466.79 8.84 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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