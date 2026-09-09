SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Private Equity-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 09.09.2016 wurden Private Equity-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Private Equity-Papier bei 66.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die Private Equity-Aktie investiert hätte, hätte er nun 15.152 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 62.40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 945.45 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 5.45 Prozent.

Zuletzt verbuchte Private Equity einen Börsenwert von 148.39 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch