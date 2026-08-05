Private Equity Aktie 608992 / CH0006089921
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05.08.2026 10:02:26
SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Private Equity von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Private Equity eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Am 05.08.2021 wurde das Private Equity-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Private Equity-Aktie betrug an diesem Tag 84.00 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Private Equity-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 119.048 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Private Equity-Aktie auf 61.60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’333.33 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 26.67 Prozent.
Private Equity erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 148.54 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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