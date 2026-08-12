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Private Equity Aktie 608992 / CH0006089921

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Lohnende Private Equity-Anlage? 12.08.2026 10:02:28

SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Private Equity von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Private Equity eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Private Equity
60.80 CHF 0.70%
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Private Equity-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Private Equity-Anteile bei 65.50 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Private Equity-Aktie investiert, befänden sich nun 1.527 Private Equity-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.08.2026 auf 62.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 94.66 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 5.34 Prozent eingebüsst.

Alle Private Equity-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 150.96 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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