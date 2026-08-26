Private Equity Aktie 608992 / CH0006089921
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26.08.2026 10:02:15
SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Private Equity von vor 3 Jahren verloren
Bei einem frühen Investment in Private Equity-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurde das Private Equity-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Private Equity-Aktie bei 67.80 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Private Equity-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 147.493 Private Equity-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Private Equity-Aktie auf 61.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’997.05 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10.03 Prozent verringert.
Der Private Equity-Wert an der Börse wurde auf 147.86 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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