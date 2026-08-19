Private Equity Aktie 608992 / CH0006089921
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19.08.2026 10:02:14
SPI-Papier Private Equity-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Private Equity-Investment von vor einem Jahr verloren
Investoren, die vor Jahren in Private Equity-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Das Private Equity-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Private Equity-Aktie an diesem Tag 68.00 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 14.706 Private Equity-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 18.08.2026 900.00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 61.20 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 10.00 Prozent eingebüsst.
Private Equity wurde am Markt mit 153.36 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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