SPI-Papier Private Equity-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Private Equity von vor einem Jahr gerechnet?

Private Equity-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 61.50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.626 Private Equity-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Private Equity-Papiere wären am 13.10.2026 99.19 CHF wert, da der Schlussstand 61.00 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 0.81 Prozent vermindert.

Insgesamt war Private Equity zuletzt 147.88 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch