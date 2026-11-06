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06.11.2026 10:02:07
SPI-Papier PolyPeptide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PolyPeptide-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in PolyPeptide eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem PolyPeptide-Papier statt. Der Schlusskurs des PolyPeptide-Papiers betrug an diesem Tag 23.40 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 427.350 PolyPeptide-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 40.50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’307.69 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 73.08 Prozent angezogen.
Der Marktwert von PolyPeptide betrug jüngst 1.37 Mrd. CHF. Am 29.04.2021 wagte die PolyPeptide-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs des PolyPeptide-Papiers lag damals bei 72.50 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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PolyPeptide am 06.11.2026
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