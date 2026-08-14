PolyPeptide Aktie 111076085 / CH1110760852
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14.08.2026 10:02:28
SPI-Papier PolyPeptide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PolyPeptide-Investment von vor einem Jahr verdient
Investoren, die vor Jahren in PolyPeptide-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden PolyPeptide-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 27.75 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 360.360 PolyPeptide-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 13.08.2026 15’855.86 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 44.00 CHF belief. Mit einer Performance von +58.56 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
PolyPeptide erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.45 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der PolyPeptide-Papiere fand am 29.04.2021 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt der PolyPeptide-Aktie wurde der Erstkurs mit 72.50 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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