PolyPeptide Aktie 111076085 / CH1110760852
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnender PolyPeptide-Einstieg?
|
09.10.2026 10:02:31
SPI-Papier PolyPeptide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PolyPeptide von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in PolyPeptide-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der PolyPeptide-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das PolyPeptide-Papier an diesem Tag 25.60 CHF wert. Bei einem PolyPeptide-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39.063 PolyPeptide-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der PolyPeptide-Aktie auf 43.90 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’714.84 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 71.48 Prozent gleich.
PolyPeptide erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.45 Mrd. CHF. Am 29.04.2021 wagte die PolyPeptide-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des PolyPeptide-Anteils belief sich damals auf 72.50 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu PolyPeptide
Analysen zu PolyPeptide
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren im Plus am letzten Handelstag der Woche. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.