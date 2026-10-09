SPI-Papier PolyPeptide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PolyPeptide von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der PolyPeptide-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das PolyPeptide-Papier an diesem Tag 25.60 CHF wert. Bei einem PolyPeptide-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39.063 PolyPeptide-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der PolyPeptide-Aktie auf 43.90 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’714.84 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 71.48 Prozent gleich.

PolyPeptide erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1.45 Mrd. CHF. Am 29.04.2021 wagte die PolyPeptide-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des PolyPeptide-Anteils belief sich damals auf 72.50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch