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13.11.2026 10:02:23
SPI-Papier PolyPeptide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PolyPeptide von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen PolyPeptide-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades PolyPeptide-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen PolyPeptide-Anteile an diesem Tag bei 19.81 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das PolyPeptide-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.048 PolyPeptide-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 203.94 CHF, da sich der Wert eines PolyPeptide-Anteils am 12.11.2026 auf 40.40 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 103.94 Prozent.
Der Börsenwert von PolyPeptide belief sich jüngst auf 1.34 Mrd. CHF. Die PolyPeptide-Aktie ging am 29.04.2021 an die Börse SWX. Der Erstkurs des PolyPeptide-Papiers belief sich damals auf 72.50 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu PolyPeptide
Analysen zu PolyPeptide
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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PolyPeptide am 13.11.2026
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