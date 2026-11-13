SPI-Papier PolyPeptide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PolyPeptide von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades PolyPeptide-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen PolyPeptide-Anteile an diesem Tag bei 19.81 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das PolyPeptide-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5.048 PolyPeptide-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 203.94 CHF, da sich der Wert eines PolyPeptide-Anteils am 12.11.2026 auf 40.40 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 103.94 Prozent.

Der Börsenwert von PolyPeptide belief sich jüngst auf 1.34 Mrd. CHF. Die PolyPeptide-Aktie ging am 29.04.2021 an die Börse SWX. Der Erstkurs des PolyPeptide-Papiers belief sich damals auf 72.50 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch