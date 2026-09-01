SPI-Papier PLAZZA-Aktie: So viel hätte eine Investition in PLAZZA von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem PLAZZA-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 334.00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die PLAZZA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.994 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 431.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’290.42 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +29.04 Prozent.

Alle PLAZZA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 894.24 Mio. CHF. PLAZZA-Anteile wurde am 26.06.2015 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der PLAZZA-Aktie belief sich damals auf 222.40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch