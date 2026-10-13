PLAZZA Aktie 28414291 / CH0284142913
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13.10.2026 10:02:21
SPI-Papier PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PLAZZA von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in PLAZZA-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der PLAZZA-Aktie statt. Der Schlusskurs der PLAZZA-Anteile betrug an diesem Tag 397.00 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2.519 PLAZZA-Papiere. Die gehaltenen PLAZZA-Anteile wären am 12.10.2026 1’065.49 CHF wert, da der Schlussstand 423.00 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 6.55 Prozent gestiegen.
PLAZZA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 876.46 Mio. CHF. Der erste Handelstag der PLAZZA-Aktie an der Börse SWX war der 26.06.2015. Der erste festgestellte Kurs der PLAZZA-Aktie lag damals bei 222.40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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