SPI-Papier PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PLAZZA von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der PLAZZA-Aktie statt. Der Schlusskurs der PLAZZA-Anteile betrug an diesem Tag 237.80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.421 PLAZZA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 422.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 177.46 CHF wert. Mit einer Performance von +77.46 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von PLAZZA belief sich zuletzt auf 881.54 Mio. CHF. Die Erstnotiz der PLAZZA-Aktie fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der PLAZZA-Anteilsschein bei 222.40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch