PLAZZA Aktie 28414291 / CH0284142913
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06.10.2026 10:02:12
SPI-Papier PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PLAZZA von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in PLAZZA gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der PLAZZA-Aktie statt. Der Schlusskurs der PLAZZA-Anteile betrug an diesem Tag 237.80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.421 PLAZZA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.10.2026 auf 422.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 177.46 CHF wert. Mit einer Performance von +77.46 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von PLAZZA belief sich zuletzt auf 881.54 Mio. CHF. Die Erstnotiz der PLAZZA-Aktie fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der PLAZZA-Anteilsschein bei 222.40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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