PLAZZA-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das PLAZZA-Papier an diesem Tag bei 335.00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.985 PLAZZA-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’277.61 CHF, da sich der Wert einer PLAZZA-Aktie am 23.11.2026 auf 428.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27.76 Prozent gesteigert.

PLAZZA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 890.58 Mio. CHF. Der PLAZZA-Börsengang fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs des PLAZZA-Papiers bei 222.40 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch