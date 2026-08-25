PLAZZA Aktie 28414291 / CH0284142913
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25.08.2026 10:02:17
SPI-Papier PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PLAZZA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in PLAZZA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 25.08.2023 wurden PLAZZA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der PLAZZA-Aktie betrug an diesem Tag 310.00 CHF. Bei einem PLAZZA-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.323 PLAZZA-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 138.71 CHF, da sich der Wert einer PLAZZA-Aktie am 24.08.2026 auf 430.00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38.71 Prozent angezogen.
PLAZZA wurde am Markt mit 890.77 Mio. CHF bewertet. Die PLAZZA-Aktie wurde am 26.06.2015 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Die PLAZZA-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 222.40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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