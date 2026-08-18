PLAZZA Aktie 28414291 / CH0284142913
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18.08.2026 10:02:13
SPI-Papier PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PLAZZA von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren PLAZZA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurde das PLAZZA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der PLAZZA-Anteile betrug an diesem Tag 396.00 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 25.253 PLAZZA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der PLAZZA-Aktie auf 429.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’833.33 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 8.33 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von PLAZZA belief sich zuletzt auf 887.65 Mio. CHF. Das PLAZZA-IPO fand am 26.06.2015 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des PLAZZA-Papiers lag beim Börsengang bei 222.40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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