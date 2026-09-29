PLAZZA Aktie 28414291 / CH0284142913
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29.09.2026 10:02:12
SPI-Papier PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PLAZZA von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen PLAZZA-Einstiegs gewesen.
Am 29.09.2021 wurden PLAZZA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 335.00 CHF wert. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 29.851 PLAZZA-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 28.09.2026 auf 427.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’746.27 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 27.46 Prozent.
Der Marktwert von PLAZZA betrug jüngst 891.42 Mio. CHF. Am 26.06.2015 wurden PLAZZA-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Die PLAZZA-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 222.40 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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