SPI-Papier PLAZZA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PLAZZA von vor 10 Jahren eingebracht

Die PLAZZA-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 239.00 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.184 PLAZZA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der PLAZZA-Aktie auf 433.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’811.72 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 81.17 Prozent vermehrt.

PLAZZA wurde am Markt mit 896.31 Mio. CHF bewertet. Die PLAZZA-Aktie wurde am 26.06.2015 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des PLAZZA-Papiers lag beim Börsengang bei 222.40 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch