SPI-Papier Perrot Duval SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Perrot Duval SA von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Perrot Duval SA-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Perrot Duval SA-Aktie an diesem Tag 51.50 CHF wert. Bei einem 10’000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 194.175 Perrot Duval SA-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 19’223.30 CHF, da sich der Wert einer Perrot Duval SA-Aktie am 03.09.2026 auf 99.00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 92.23 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Perrot Duval SA zuletzt 12.78 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch