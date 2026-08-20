SPI-Papier Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Peach Property Group von vor 5 Jahren angefallen

Vor 5 Jahren wurde das Peach Property Group-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 43.29 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 230.984 Peach Property Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Peach Property Group-Aktien wären am 19.08.2026 1’090.25 CHF wert, da der Schlussstand 4.72 CHF betrug. Das entspricht einer Einbusse um 89.10 Prozent.

Peach Property Group wurde am Markt mit 269.54 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch