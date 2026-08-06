Peach Property Group Aktie 11853036 / CH0118530366
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06.08.2026 10:02:29
SPI-Papier Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Peach Property Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Peach Property Group gewesen.
Vor 1 Jahr wurden Peach Property Group-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6.24 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Peach Property Group-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16.026 Peach Property Group-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 05.08.2026 79.33 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 4.95 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 20.67 Prozent.
Alle Peach Property Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 277.41 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Peach Property Group am 06.08.2026
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