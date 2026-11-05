SPI-Papier Peach Property Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Peach Property Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Peach Property Group-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 8.67 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 CHF in die Peach Property Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 115.307 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 4.75 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 547.71 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 45.23 Prozent gleich.

Peach Property Group wurde am Markt mit 262.98 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch