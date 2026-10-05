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Orior Aktie 11167736 / CH0111677362

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Orior-Anlage im Blick 05.10.2026 10:02:19

SPI-Papier Orior-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Orior von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Orior-Aktie Anlegern gebracht.

Orior
11.69 CHF 1.16%
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Vor 1 Jahr wurde das Orior-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Orior-Papier 13.08 CHF wert. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 7.645 Orior-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 89.30 CHF, da sich der Wert einer Orior-Aktie am 02.10.2026 auf 11.68 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 89.30 CHF, was einer negativen Performance von 10.70 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Orior betrug jüngst 76.40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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