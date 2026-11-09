SPI-Papier Orior-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orior von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Orior-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Orior-Aktie an diesem Tag bei 71.30 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Orior-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 140.252 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Orior-Papiers auf 12.20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’711.08 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 82.89 Prozent.

Der Marktwert von Orior betrug jüngst 79.83 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch