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Orior-Anlage unter der Lupe 09.11.2026 10:02:21

SPI-Papier Orior-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orior von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Orior eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Orior
12.20 CHF 1.78%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Orior-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Orior-Aktie an diesem Tag bei 71.30 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Orior-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 140.252 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Orior-Papiers auf 12.20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’711.08 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 82.89 Prozent.

Der Marktwert von Orior betrug jüngst 79.83 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’667.37 13.70 SOWBPU
Short 16’269.92 8.89 SXB66U
SMI-Kurs: 14’849.60 09.11.2026 11:20:24
Long 14’111.40 19.09 S3BFPU
Long 13’803.65 13.83 SBAPBU
Long 13’194.13 8.86 SVB5UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Orior AG 12.28 0.66% Orior AG

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