Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’007 0.4%  SPI 19’846 0.4%  Dow 51’829 0.9%  DAX 25’472 0.3%  Euro 0.9454 0.2%  EStoxx50 6’311 0.1%  Gold 4’144 -3.3%  Bitcoin 68’917 -1.7%  Dollar 0.8312 0.3%  Öl 107.9 3.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Cathie Wood setzt weiter auf Solana: Der Blick ins ARK-Depot birgt eine Überraschung
Roche-Aktie wechselhaft: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
Bitcoin: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet
Ethereum: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
Wie viel Verlust eine Litecoin-Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Suche...
Plus500 Depot

Orior Aktie 11167736 / CH0111677362

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Orior-Anlage im Blick 28.09.2026 10:02:19

SPI-Papier Orior-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orior von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren Orior-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Orior
12.61 CHF 0.38%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurde das Orior-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 80.05 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 CHF in die Orior-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 124.922 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Orior-Aktie auf 12.70 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’586.51 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 84.13 Prozent verringert.

Orior erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 82.98 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Orior AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?