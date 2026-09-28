SPI-Papier Orior-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Orior von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurde das Orior-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 80.05 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 CHF in die Orior-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 124.922 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Orior-Aktie auf 12.70 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’586.51 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 84.13 Prozent verringert.

Orior erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 82.98 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch