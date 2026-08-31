SPI-Papier Orior-Aktie: So viel hätte eine Investition in Orior von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren wurde das Orior-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 74.80 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13.369 Orior-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 186.36 CHF, da sich der Wert eines Orior-Anteils am 28.08.2026 auf 13.94 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 81.36 Prozent.

Der Orior-Wert an der Börse wurde auf 91.04 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch