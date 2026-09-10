Orell Fuessli Aktie 342080 / CH0003420806
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10.09.2026 10:02:28
SPI-Papier Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Orell Fuessli-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Orell Fuessli-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Orell Fuessli-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 90.60 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Orell Fuessli-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 110.375 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 138.50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 15’286.98 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 52.87 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Orell Fuessli einen Börsenwert von 275.56 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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