SPI-Papier Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Orell Fuessli-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Orell Fuessli-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 90.60 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Orell Fuessli-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 110.375 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 138.50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 15’286.98 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 52.87 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Orell Fuessli einen Börsenwert von 275.56 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch