SPI-Papier Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Orell Fuessli-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Orell Fuessli-Papier statt. Der Schlusskurs der Orell Fuessli-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 73.80 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 13.550 Orell Fuessli-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 02.09.2026 auf 142.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’930.89 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 93.09 Prozent erhöht.

Orell Fuessli erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 279.18 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch