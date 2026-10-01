Orell Fuessli Aktie 342080 / CH0003420806
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01.10.2026 10:02:04
SPI-Papier Orell Fuessli-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Orell Fuessli von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Orell Fuessli-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde die Orell Fuessli-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Orell Fuessli-Aktie letztlich bei 72.20 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 138.504 Orell Fuessli-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 19’529.09 CHF, da sich der Wert eines Orell Fuessli-Anteils am 30.09.2026 auf 141.00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 95.29 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Orell Fuessli belief sich zuletzt auf 275.51 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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