SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein OC Oerlikon-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der OC Oerlikon-Aktie statt. Der Schlusskurs des OC Oerlikon-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 10.73 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9.320 OC Oerlikon-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 47.16 CHF, da sich der Wert eines OC Oerlikon-Anteils am 13.08.2026 auf 5.06 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 52.84 Prozent eingebüsst.

OC Oerlikon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch