SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der OC Oerlikon-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen OC Oerlikon-Anteile letztlich bei 10.76 CHF. Wer vor 5 Jahren 1’000 CHF in die OC Oerlikon-Aktie investiert hat, hat nun 92.937 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der OC Oerlikon-Aktie auf 5.20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 483.27 CHF wert. Mit einer Performance von -51.67 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

OC Oerlikon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.70 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch