SPI-Papier OC Oerlikon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in OC Oerlikon von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurden OC Oerlikon-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des OC Oerlikon-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 9.40 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in OC Oerlikon-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1’063.830 OC Oerlikon-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 5.42 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 5’765.96 CHF wert. Das entspricht einer Einbusse um 42.34 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von OC Oerlikon bezifferte sich zuletzt auf 1.76 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch