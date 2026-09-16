Novavest Real Estate Aktie 21218624 / CH0212186248
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16.09.2026 10:02:28
SPI-Papier Novavest Real Estate-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Novavest Real Estate-Investment von vor 5 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Novavest Real Estate-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Vor 5 Jahren wurde das Novavest Real Estate-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Novavest Real Estate-Anteile an diesem Tag 42.91 CHF wert. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das Novavest Real Estate-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 233.044 Novavest Real Estate-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’205.24 CHF, da sich der Wert eines Novavest Real Estate-Anteils am 15.09.2026 auf 39.50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7.95 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Novavest Real Estate bezifferte sich zuletzt auf 400.95 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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