SPI-Papier Novavest Real Estate-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novavest Real Estate von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das Novavest Real Estate-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 34.27 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 291.779 Novavest Real Estate-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 06.10.2026 11’116.77 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 38.10 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 11.17 Prozent angezogen.

Novavest Real Estate markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 387.70 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch