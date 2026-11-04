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04.11.2026 10:02:12
SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Newron PharmaceuticalsAz von vor einem Jahr bedeutet
Bei einem frühen Newron PharmaceuticalsAz-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Newron PharmaceuticalsAz-Papier statt. Der Schlusskurs des Newron PharmaceuticalsAz-Papiers betrug an diesem Tag 14.30 CHF. Bei einem Newron PharmaceuticalsAz-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 69.930 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 03.11.2026 626.57 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 8.96 CHF belief. Die Abnahme von 1’000 CHF zu 626.57 CHF entspricht einer negativen Performance von 37.34 Prozent.
Newron PharmaceuticalsAz war somit zuletzt am Markt 187.90 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Newron Pharmaceuticals am 04.11.2026
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