Newron Pharmaceuticals Aktie 2791431 / IT0004147952
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05.08.2026 10:02:26
SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Newron PharmaceuticalsAz von vor 10 Jahren bedeutet
Vor Jahren Newron PharmaceuticalsAz-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 10 Jahren wurde das Newron PharmaceuticalsAz-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Newron PharmaceuticalsAz-Papier bei 19.90 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5.025 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.08.2026 auf 11.82 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 59.40 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 40.60 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Newron PharmaceuticalsAz bezifferte sich zuletzt auf 241.63 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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