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|Newron PharmaceuticalsAz-Investmentbeispiel
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11.11.2026 10:02:29
SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor 3 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Newron PharmaceuticalsAz eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Newron PharmaceuticalsAz-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Newron PharmaceuticalsAz-Anteile bei 4.95 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2’020.202 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 18’545.45 CHF, da sich der Wert einer Newron PharmaceuticalsAz-Aktie am 10.11.2026 auf 9.18 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 85.45 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Newron PharmaceuticalsAz bezifferte sich zuletzt auf 195.27 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Newron Pharmaceuticals am 11.11.2026
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