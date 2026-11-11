SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Newron PharmaceuticalsAz von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Newron PharmaceuticalsAz-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Newron PharmaceuticalsAz-Anteile bei 4.95 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2’020.202 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 18’545.45 CHF, da sich der Wert einer Newron PharmaceuticalsAz-Aktie am 10.11.2026 auf 9.18 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 85.45 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Newron PharmaceuticalsAz bezifferte sich zuletzt auf 195.27 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch