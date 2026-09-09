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Newron Pharmaceuticals Aktie 2791431 / IT0004147952

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Newron PharmaceuticalsAz-Investment 09.09.2026 10:02:26

SPI-Papier Newron PharmaceuticalsAz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Newron PharmaceuticalsAz-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Newron PharmaceuticalsAz-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Newron Pharmaceuticals
11.87 CHF -1.30%
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Heute vor 1 Jahr wurde die Newron PharmaceuticalsAz-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Newron PharmaceuticalsAz-Anteile betrug an diesem Tag 9.29 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1’076.426 Newron PharmaceuticalsAz-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (12.14 CHF), wäre das Investment nun 13’067.81 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 30.68 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Newron PharmaceuticalsAz eine Börsenbewertung in Höhe von 244.73 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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